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Son dakika haberi: Çinliler 2. coronavirüs dalgasından Afrikalılar sorumlu tutmuştu! Birliği'nden ırkçı muamelenin soruşturulmasına çağrı

'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan coronavirüs salgını ile ilgili son dakika haberler gelmeye devam ediyor. Çinliler, coronavirüsün 2. dalgasından ülkedeki yabancıları özellikle de siyahileri sorumlu tutuyor. Edinilen son dakika habere göre; Afrikalı , Çin'deki Afrikalılara yönelik kötü muamelenin soruşturulmasını istedi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 20.4.2020 15:29 Güncelleme Tarihi: 20.4.2020 15:47 ABONE OL
Son dakika haberi: Çinliler 2. coronavirüs dalgasından Afrikalılar sorumlu tutmuştu! Afrika Birliği'nden ırkçı muamelenin soruşturulmasına çağrı

Afrikalı muhalif liderler, Afrika Birliği (AfB) Dönem Başkanı ve Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa'ya mektup yazarak, Çin'deki Afrikalılara yönelik kötü muamelenin soruşturulmasını istedi.

Tanzanya, Uganda, Malavi, Zimbabve ve Güney Afrika'nın önde gelen muhalif isimleri tarafından yazılan ortak metinde, Çin'de Afrika ülkeleri vatandaşlarına yönelik kötü muameleye ilişkin "alarm verici" haberler alındığı belirtildi.

Özellikle Çin'in Guangzhou şehrinde yaşananların bir an önce son bulması için Pekin hükümetine çağrıda bulunulan mektupta, bu bölgenin Asya'nın en büyük Afrika diasporasına ev sahipliği yaptığı ifade edildi.

"AFROFOBİ" İLE KARŞI KARŞIYA KALDIKLARINA DİKKAT ÇEKTİLER

Mektupta, mağdurların "Afrofobi" ile karşı karşıya kaldıklarına dikkat çekilerek, AfB'nin geniş kapsamlı bir soruşturma yürütmesi gerektiği kaydedildi.

Metinde imzası bulunanlar arasında Güney Afrika'dan Mmusi Maimane, Uganda'dan Bobi Wine, Tanzanya'dan Zitto Kabwe, Malavi'den Lazarus Chakwera ve Zimbabve'den Nelson Chamisa yer alıyor.

Çin'in Guangzhou başta olmak üzere birçok kentinde yabancıların, özellikle de siyahilerin ikinci Kovid-19 dalgasından sorumlu tutularak evlerinden tahliye edildiği, alışveriş merkezleri, restoranlar ve hastaneler dahil kamusal alanlara alınmadığı, evlerinden ve kaldıkları otellerden çıkarıldıkları, sokaklarda darbedildiklerine ilişkin görüntüler sosyal medyada geniş yer bulmuştu.

Yaşananlara Afrika Birliğinin yanı sıra kıtadan çok sayıda ülke de tepki göstermişti.

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Son dakika haberi: Çinliler 2. coronavirüs dalgasından Afrikalılar sorumlu tutmuştu! Afrika Birliği'nden ırkçı muamelenin soruşturulmasına çağrı
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