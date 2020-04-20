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: Corona virüsü tedavisinde umut verici gelişme! Bitkisel Covid-19 ilacı piyasaya çıkacak! nedir?

Corona virüsü salgınına yönelik haberleri yakından takip ediliyor. Özellikle Covid-19 tedavi ve aşı çalışmaları en çok araştırılan konular arasında yer alırken bunlara bir yenisi daha eklendi. Madagaskar Uygulamalı Araştırma Enstitüsünce geliştirilen ve sıtma tedavisinde kullanılması ile bilinen diğer ismi ile ve ülkedeki birçok şifalı otun karışımından oluşan "" isimli ilaç piyasaya çıkacak. Yeni tip corona virüsüne karşı geliştirilen önleyici ve tedavi edici bitkisel ilaç olarak bilinen Covid Organics adlı ilacın hazır olduğu açıklandı. Peki; nedir, nasıl kullanılacak? İşte corona virüsü tedavisine yönelik son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 20.4.2020 17:04 Güncelleme Tarihi: 20.4.2020 17:04 ABONE OL
SON DAKİKA: Corona virüsü tedavisinde umut verici gelişme! Bitkisel Covid-19 ilacı piyasaya çıkacak! Covid Organics nedir?

Corona virüsü salgınına yönelik haberleri tüm dünyadan gelirken bunlara bir yenisi daha eklendi. Çinli bilim insanları tarafından Vietnam Savaşı'nda tedavi amaçlı kullanılan , corona virüsü tedavisinde kullanılacak. Sıtmanın tedavisinde yüksek yok edici etkiye sahip artemisia bitkisinin maddesini keşfedip saflaştırdığı için 2015 yılında Nobel Tıp Ödülü'nü Çin'li doktora kazandırdığı da biliniyor. "" adıyla piyasaya çıkacak olan ilacın detayları ise merak ediliyor. Madagaskar Uygulamalı Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen bitkisel ilaca dair detaylar araştırılmaya başlandı.

CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİNDE BİTKİSEL İLAÇ KULLANILACAK!

Madagaskar Uygulamalı Araştırma Enstitüsünce geliştirilen ve sıtma tedavisinde kullanılmasıyla bilinen artemisia bitkisi ve ülkedeki birçok şifalı otun karışımından oluşan ilaç, "Covid Organics" ismiyle piyasaya çıkacak.

Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, yeni tip corona virüse (Covid-19) karşı geliştirdikleri önleyici ve tedavi edici bitkisel ilacı bugün tanıtacaklarını bildirdi.

İşte son dakika haberinin ayrıntıları!

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SON DAKİKA: Corona virüsü tedavisinde umut verici gelişme! Bitkisel Covid-19 ilacı piyasaya çıkacak! Covid Organics nedir?
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