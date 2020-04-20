SON DAKİKA: Corona virüsü tedavisinde umut verici gelişme! Bitkisel Covid-19 ilacı piyasaya çıkacak! Covid Organics nedir?

Corona virüsü salgınına yönelik son dakika haberleri tüm dünyadan gelirken bunlara bir yenisi daha eklendi. Çinli bilim insanları tarafından Vietnam Savaşı'nda tedavi amaçlı kullanılan artemisia bitkisi, corona virüsü tedavisinde kullanılacak. Sıtmanın tedavisinde yüksek yok edici etkiye sahip artemisia bitkisinin maddesini keşfedip saflaştırdığı için 2015 yılında Nobel Tıp Ödülü'nü Çin'li doktora kazandırdığı da biliniyor. "Covid Organics" adıyla piyasaya çıkacak olan ilacın detayları ise merak ediliyor. Madagaskar Uygulamalı Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen bitkisel ilaca dair detaylar araştırılmaya başlandı.

CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİNDE BİTKİSEL İLAÇ KULLANILACAK!

Madagaskar Uygulamalı Araştırma Enstitüsünce geliştirilen ve sıtma tedavisinde kullanılmasıyla bilinen artemisia bitkisi ve ülkedeki birçok şifalı otun karışımından oluşan ilaç, "Covid Organics" ismiyle piyasaya çıkacak.

Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, yeni tip corona virüse (Covid-19) karşı geliştirdikleri önleyici ve tedavi edici bitkisel ilacı bugün tanıtacaklarını bildirdi.

İşte son dakika haberinin ayrıntıları!