COVİD-19 fırsatçılarına operasyon! Kaçak atölyelerde üretim yaparken yakalandılar

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü COVİD-19 virüsü tedbirleri kapsamında salgını fırsata çevirmeye çalışan tacirlere yönelik operasyonlarını yürütmeye devam ediyor. Emniyet güçleri tedbir kapsamında kendilerine gelen bir ihbarda Sultanbeyli ilçesinde belge ve izni bulunmayan atölyede koruyucu tulum üretimi yapıldığı bilgisini aldı.



RUHSATSIZ ATÖLYE MÜHÜRLENDİ



Kolluk güçleri tarafından söz konusu adrese yapılan operasyon kapsamında atölyede yapılan aramalarda 675 adet kullanıma hazır koruyucu tulum ele geçirildi. Ruhsatsız olduğu belirlenen işyeri ise İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.



GÜVENLİ OLMAYAN MASKELERİ PİYASAYA SÜRECEKLERDİ



Öte yandan emniyet güçlerinin araştırmaları sonucu Ataşehir'de bulunan iki adreste sahte maske üretimi yapıldığı yönünde bilgi edinilmesi üzerine Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince bahse konu adreslerde yapılan denetimlerde 4 bin 200 adet satışa hazır maske ve 11 bin 200 adet üretim aşamasında maske ele geçirildi.



SOSYAL MESAFEYE UYMAYANLARADA PARA CEZASI



Polisler, kaçak işyerlerinde bulunan 7 kişinin her birine sosyal mesafe kuralına uymamalarından dolayı 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesine istinaden idari yaptırım uyguladı. Ayrıca ruhsatsız olduğu tespit edilen iki işyeride İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.