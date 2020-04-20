Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri İngiltere'deki 337 Türk vatandaşı THY uçağıyla Ankara'ya getirildi

'deki 337 Türk vatandaşı THY uçağıyla Ankara'ya getirildi

'de bulunan 337 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uçakla Türkiye'ye getirildi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 20.4.2020 20:55 ABONE OL
İngiltere'deki 337 Türk vatandaşı THY uçağıyla Ankara'ya getirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın yaklaşan ramazan ve bayramı evlerinde geçirebilmesi amacıyla tahliye çalışması başlatılmıştı.

Bu kapsamda İngiltere'nin başkenti Londra'dan getirilen 337 Türk vatandaşı, THY uçağıyla akşam saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

Uçağa ilk olarak sağlık görevlileri girdi ve yolcuların ateş ölçümlerini yaptı. Ardından pasaport kontrolü gerçekleştirildi.

Aralarında bir bebeğin de bulunduğu yolcular, daha sonra apronda bekletilen otobüslerle karantina sürecini geçirecekleri Kırıkkale'deki Kredi ve Yurtlar Kurumu yurduna gönderildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İngiltere'deki 337 Türk vatandaşı THY uçağıyla Ankara'ya getirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA