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, koronavirüs kısıtlamalarını hafifletiyor

, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 17 Mart'tan bu yana ticarete ve çalışma alanlarına getirdiği kısıtlamaları hafiflettiğini duyurdu.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 20.4.2020 07:08 Güncelleme Tarihi: 20.4.2020 07:25 ABONE OL
Irak, koronavirüs kısıtlamalarını hafifletiyor

Hükümete bağlı Kriz Hücresi tarafından yapılan açıklamaya göre, sokağa çıkma yasağı dışındaki vakitlerde, sağlık kurallarına bağlı kalmak kaydıyla iş yerlerinin, fabrikaların ve atölyelerin açılmasına izin verildi.

Açıklamada, eğitim kurumları, ibadethaneler, kahvehaneler, spor sahaları, alışveriş merkezleri, düğün salonlarının kapalı kalmaya devam edeceği ve her türlü toplu oturumların ile cenaze taziyelerinin de yasak kapsamı içinde olduğu kaydedildi.

Ülkede 4 kişiden fazla insan taşıyan toplu taşıma araçlarının çalışmasına getirilen yasağın sürdüğü belirtilen açıklamada, taksilerin ve günün belli saatlerinde 3 tondan yüksek mal taşımacılığı yapan araçların da çalışmasına izin verileceği ifade edildi.

VALİLER FARKLI KARARLAR ALABİLECEK

Ramazan ayında uygulanacak sokağa çıkma yasağının da hafifletildiği belirtilen açıklamada, yerel saatle akşam 19.00 ile sabah saat 6.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Öte yandan, vilayetlerdeki salgın durumuna göre, valilerin farklı kararlar alma yetkilerinin olduğu aktarıldı.

Irak'ta Sağlık Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, ülkede koronavirüs vaka sayısının 1539'a ulaştığını, 82 kişinin de hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

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Irak, koronavirüs kısıtlamalarını hafifletiyor
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