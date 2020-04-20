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'dan kritik mesaj!

'dan kritik bir açıklama geldi! İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrası dönemde Tahran'ın Basra Körfezi'ne komşu ülkelerle olan anlaşmazlıklarını çözmeye hazır olduğunu söyledi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 20.4.2020 14:54 Güncelleme Tarihi: 20.4.2020 15:18 ABONE OL
İran'dan kritik mesaj!

Musevi, video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında, "Bölgede değişen önceliklerin ve yönelimlerin izlerini görüyoruz. İran her zaman her türlü şartta komşularıyla iletişim kurmaya hazırdır. Anlaşmazlıkları ön koşulsuz çözmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Basra Körfezi ile çevresinin güvenliğinin binlerce yıldır İran ve bölge ülkeleri tarafından sağlandığını belirten Musevi, yabancı güçlerin özellikle de ABD'nin Basra Körfezi'ndeki varlığının bölgede güvensizlik, gerginlik ve istikrarsızlığa neden olduğunu söyledi.

"AFGANİSTAN'DA KAPSAMLI BİR HÜKÜMET KURULMASINI UMUYORUZ"

Afganistan'da yaşanan gelişmelere de değinen Musevi, İran'ın doğu sınırının güvenliği için Afganistan'daki siyasi sorunların çözümünün önemli olduğunu dile getirdi.

İran'ın Afganistan'daki tarafları yakınlaştırmayı hedeflediğini kaydeden Musevi, "Afganistan'da mümkün olan en kısa sürede geniş kapsamlı bir hükümetin kurulmasını umuyoruz." dedi.

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İran'dan kritik mesaj!
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