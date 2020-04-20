İtalyan belediye başkanı Kur’an-ı Kerim okuttu

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden İtalya'da bu zorlu süreci atlatmaya çalışan halk kenetlendi. Carpi kentinde halkın moralini yükseltmek için "Salgına karşı birlikte dua ediyoruz" etkinliği düzenlendi. Törene Katolik, Ortadoks, Evangelist, Sikh, Yahudi ve Müslüman cemaatleri katıldı. Belediye Başkanı Alberto Bellelli'nin de hazır bulunduğu etkinlikte, imam Mourad Selmi, Kuran-ı Kerim'den Ali İmran suresini okudu. Salgının son bulması için dua eden Selmi "Biz Müslümanlar bu sevgili toprakların ayrılmaz bir parçasıyız, bu hastalık için Allah'a dua ediyoruz' dedi. Bellelli de "Bugün salgının bizi zorladığı acı deneyimleri yaşıyoruz. Dini ve kültürel duyarlılığa sahip bir toplulukla dua ediyoruz. Haftalardır bu korkunç virüse karşı ellerinden geleni yapan tüm çalışanlar yalnız değilsiniz" diye konuştu.