Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri İtalyan belediye başkanı Kur’an-ı Kerim okuttu

İtalyan belediye başkanı Kur’an-ı Kerim okuttu

Giriş Tarihi: 20.4.2020 ABONE OL
İtalyan belediye başkanı Kur’an-ı Kerim okuttu
Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden İtalya'da bu zorlu süreci atlatmaya çalışan halk kenetlendi. Carpi kentinde halkın moralini yükseltmek için "Salgına karşı birlikte dua ediyoruz" etkinliği düzenlendi. Törene Katolik, Ortadoks, Evangelist, Sikh, Yahudi ve Müslüman cemaatleri katıldı. Belediye Başkanı Alberto Bellelli'nin de hazır bulunduğu etkinlikte, imam Mourad Selmi, Kuran-ı Kerim'den Ali İmran suresini okudu. Salgının son bulması için dua eden Selmi "Biz Müslümanlar bu sevgili toprakların ayrılmaz bir parçasıyız, bu hastalık için Allah'a dua ediyoruz' dedi. Bellelli de "Bugün salgının bizi zorladığı acı deneyimleri yaşıyoruz. Dini ve kültürel duyarlılığa sahip bir toplulukla dua ediyoruz. Haftalardır bu korkunç virüse karşı ellerinden geleni yapan tüm çalışanlar yalnız değilsiniz" diye konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İtalyan belediye başkanı Kur’an-ı Kerim okuttu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA