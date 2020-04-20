Küresel salgında iyileşenlerin sayısı hızla artıyor

Dünyada yeni tip koronavirüs
salgınında
iyileşenlerin
sayısı 615
bini geçti. En
fazla hastanın iyileştiği ülkeler sırasıyla 88 bin
ile Almanya, 74 bin 797 ile İspanya, 68 bin
285 ile ABD, 55 bin 987 ile İran, 44 bin 927 ile
İtalya ve 35 bin 983 ile Fransa oldu. Ölenlerin
sayısı ise 164 bini geçti. Kovid-19 bulaşan kişi
sayısı ise 2 milyon 390 bini aştı
Moritanya'da şu ana kadar görülen 7
vakadan son ikisinin de iyileştiği açıklandı.
İran'da dini mekanlar ramazan ayının
ilk haftasında kapalı olacak.
Belçika'da vaka sayısı 38 bini geçti. Ölü
sayısı 5 bin 683.
Rusya'da vaka sayısı son 24 saatte 6 bin
60 artarak 42 bin 853'e ulaştı.
Fransa'da son 24 saatte 395 kişi hayatını
kaybetti. Toplam ölü sayısı 19 bin 718.
Afrika kıtasında hayatını kaybedenlerin
sayısı bin 080'e yükseldi.
Suudi Arabistan, Katar ve Bahreyn'de
ölüm ve vaka sayıları artıyor. Suudi
Arabistan'da ölü sayısı 97'ye yükseldi.
Afganistan'da salgın cumhurbaşkanlığı
sarayına sıçradı. 40 bürokratın testi pozitif.