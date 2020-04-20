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Küresel salgında iyileşenlerin sayısı hızla artıyor

Giriş Tarihi: 20.4.2020 ABONE OL
Küresel salgında iyileşenlerin sayısı hızla artıyor
Dünyada yeni tip koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 615 bini geçti. En fazla hastanın iyileştiği ülkeler sırasıyla 88 bin ile Almanya, 74 bin 797 ile İspanya, 68 bin 285 ile ABD, 55 bin 987 ile İran, 44 bin 927 ile İtalya ve 35 bin 983 ile Fransa oldu. Ölenlerin sayısı ise 164 bini geçti. Kovid-19 bulaşan kişi sayısı ise 2 milyon 390 bini aştı
Moritanya'da şu ana kadar görülen 7 vakadan son ikisinin de iyileştiği açıklandı.
İran'da dini mekanlar ramazan ayının ilk haftasında kapalı olacak.
Belçika'da vaka sayısı 38 bini geçti. Ölü sayısı 5 bin 683.
Rusya'da vaka sayısı son 24 saatte 6 bin 60 artarak 42 bin 853'e ulaştı.
Fransa'da son 24 saatte 395 kişi hayatını kaybetti. Toplam ölü sayısı 19 bin 718.
Afrika kıtasında hayatını kaybedenlerin sayısı bin 080'e yükseldi.
Suudi Arabistan, Katar ve Bahreyn'de ölüm ve vaka sayıları artıyor. Suudi Arabistan'da ölü sayısı 97'ye yükseldi.
Afganistan'da salgın cumhurbaşkanlığı sarayına sıçradı. 40 bürokratın testi pozitif.

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Küresel salgında iyileşenlerin sayısı hızla artıyor
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