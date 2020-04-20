Küresel salgında iyileşenlerin sayısı hızla artıyor

Dünyada yeni tip koronavirüssalgınındaiyileşenlerinsayısı 615bini geçti. Enfazla hastanın iyileştiği ülkeler sırasıyla 88 binile Almanya, 74 bin 797 ile İspanya, 68 bin285 ile ABD, 55 bin 987 ile İran, 44 bin 927 ileİtalya ve 35 bin 983 ile Fransa oldu. Ölenlerinsayısı ise 164 bini geçti. Kovid-19 bulaşan kişisayısı ise 2 milyon 390 bini aştıMoritanya'da şu ana kadar görülen 7vakadan son ikisinin de iyileştiği açıklandı.İran'da dini mekanlar ramazan ayınınilk haftasında kapalı olacak.Belçika'da vaka sayısı 38 bini geçti. Ölüsayısı 5 bin 683.Rusya'da vaka sayısı son 24 saatte 6 bin60 artarak 42 bin 853'e ulaştı.Fransa'da son 24 saatte 395 kişi hayatınıkaybetti. Toplam ölü sayısı 19 bin 718.Afrika kıtasında hayatını kaybedenlerinsayısı bin 080'e yükseldi.Suudi Arabistan, Katar ve Bahreyn'deölüm ve vaka sayıları artıyor. SuudiArabistan'da ölü sayısı 97'ye yükseldi.Afganistan'da salgın cumhurbaşkanlığısarayına sıçradı. 40 bürokratın testi pozitif.