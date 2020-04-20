Kuveyt'te corona nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı uzatıldı

Kuveyt Hükümet Sözcüsü Tarık el-Mizrim, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulunun, ülkede uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağının, ramazan ayından itibaren 16.00-08.00 saatleri arasında uygulanmasına karar verdiğini belirtti.

Mizrim ayrıca, devlet kurumlarında çalışmanın askıya alınması kararının, 26 Nisan'dan 28 Mayıs'a kadar uzatılmasını kararlaştırıldığını kaydetti.

Kuveyt, 21 Mart'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında 17.00-04.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

Ülkede ilk kez 22 Şubat'ta görülen virüs nedeniyle bugüne kadar 9 kişi hayatını kaybetti, 1995 kişi enfekte oldu.