Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Almanya'da maske izdihamı

'da izdihamı

’nın Dresden kenti, halka ücretsiz dağıtacağını açıklayınca büyük izdiham yaşandı. 1 kilometre uzunluğunda oluşan kuyruğa polis yaklaşık 1 saat sonra müdahale etti...

İSMAİL EREL Dünya
Giriş Tarihi: 20.4.2020 17:29 Güncelleme Tarihi: 20.4.2020 17:35 ABONE OL
Almanya'da maske izdihamı

Büyük bir maske krizinin yaşandığı Almanya'da dün Dresden Belediyesi halka ücretsiz maske dağıttı. Kentte maske olduğunu, üstelik de bedava dağıtılacağını öğrenen insanlar, bir kilometreden uzun kuyruk oluşturdu. Kişi başına bir maske veren Dresden Belediyesi, maskeleri sadece ve sadece ikameti Dresden olan insanlara dağıttı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

MASKE dağıtımı nedeniyle oluşan izdihamda insanlar birbirine yapışmış vaziyette kuyrukta bekledi, maskeleri almak için saatlerce bekledi. İnsanların sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı görüntüler, siyasilere saç-baş yoldurdu. Polisin müdahalesiyle sosyal mesafe kuralına biraz olsun uymaya çalıştılar. Ancak görüntü, hafızalara kazındı.

Bild’den Çin’e, 400 milyarlık fatura!

Coronavirüs vaka sayısı 2 buçuk milyona yaklaştı! İşte coronavirüs salgınında son durum: Ülke ülke vaka,ölü ve iyileşen sayıları...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Almanya'da maske izdihamı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA