TRUMP

TRUMP'TAN

Koronada en ağır kaybı veren ülke konumundaki ABD'de ölen üç kişiden birinin Afrika asıllı ABD'li olduğu ortaya çıktı. ABD nüfusunun yüzde 14'ünü oluşturan siyahiler için bu bedelin oldukça fazla olduğu kaydediliyor. ABD'de ölü sayısı 40 bini aşarken 50 eyaletten yaklaşık yarısı ölümler üzerindeki demografik verileri açıkladı. Ancak bu eyaletlerde ölümlerin yaklaşık dörtte birinde ırk verisinin bulunmaması dikkat çekiyor.ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri'nin yayımladığı son Kovid-19 raporuysa, koronavirüs salgınına yakalananların yüzde 30'unu siyahilerin oluşturduğunu ortaya koydu.ABD'li ünlü sivil haklar lideri Jesse Jackson, ABD'deki sosyal haklar ve ekonomik eşitsizliğine dikkat çekerek, "Bu kronik sorun ABD'nin bitmeyen işi. Özgürüz ama eşit değiliz" diyerek tepkisini dile getirdi. Ölümlerin daha çok siyahilerde yaşanması ekonomik zorluk çeken siyahilerin sağlık sigortalarının bulunmamasına bağlanırken, siyahilerde obezite, diyabet ve astım gibi hastalıkların Kovid-19'a karşı dayanıksız olmalarına neden olduğu ifade ediliyor.ABD Başkanı Donald Trump, Ramazan'da camilerin açık olmasına karşı çıktı. Cumartesi günü Beyaz Saray'daki basın toplantısında ramazan ayı üzerinden Demokratlar'a yüklenen Trump, geçen hafta Hıristiyan dünyasında kutlanan Paskalya'da kiliselerin kapatılmasına karşın, Demokratların yönettiği eyaletlerde sosyal mesafe kurallarının Müslümanlara uygulanmamasına karşı çıktı.ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüsten ölüm oranlarının Çin'de daha yüksek olduğunu iddia ederek, "Salgından kasten sorumlularsa bunun sonuçlarıyla yüzleşmeleri gerek" dedi. "Eğer hataysa hatadır ama kasten sorumlular ise sonuçlarıyla yüzleşmeleri gerek" diyen Trump, salgının ABD'de "pik noktasına" ulaştığına dair olumlu sinyaller görmeye devam ettiklerini ifade etti.