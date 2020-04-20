Son dakika: Angela Merkel çok kızdı! Coronavirüs talepleri çileden çıkardı...

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, ülkede koronavirüs ile mücadele sürerken, daha fazla işyerinin açılması isteklerini, 'Alem Havası' olarak yorumladı. Merkel, ülkede yavaş yavaş açılan işletmelerin sayısının bir anda artması ile büyük tehlikenin geri döneceği endişesi taşıdığını ifade ederek, "Bir tartışma alemine dönüşen daha fazla açılım tartışmalarının koronavirüsle mücadelede elde edilen başarıyı tersine çevireceğini ve geriye döndüreceğini düşünüyorum. Bunun korkusunu taşıyorum" ifadelerini kullandı.

TARTIŞMALAR BAŞLADI

Koronavirüs ile mücadelede başarılı olan sayılı Avrupa ülkelerinden olan Almanya'da, en fazla 800 metre kare büyüklüğündeki küçük ve orta ölçekli işyerlerinin açılması kararı alındı. Pazartesi gününden itibaren dükkanlar açıldı ve hayat başladı. Ancak kararla birlikte daha fazla yumuşama ve daha fazla işletme açılması tartışmaları başladı.

MERKEL ÇOK SİNİRLENDİ

DPA'nın bildirdiğine göre Merkel partisi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) parti meclisi toplantısında daha fazla açılım tartışmalarına çok sert çıktı. Merkel, tartışmaları 'Alem Havası' ifadeleri ile yorumladı. Merkel'in tavrının bugüne kadar görülmemiş sertlikte olduğu ifade edildi.

TERSİNE DÖNER ENDİŞESİ

Ajansın katılımcılara dayanarak verdiği habere göre toplantıya telekonferansla katılan Merkel bu "Bir tartışma alemine dönüşen daha fazla açılım tartışmalarının koronavirüsle mücadelede elde edilen başarıyı geriye çevireceği korkusu taşıyorum" dediği belirtildi.

"FAZLA GEVŞEMEYİN"

Merkel daha fazla işyerinin açılması tartışmalarının insanların büyük çoğunluğunun sosyal temas yasağına uymamasına yol açacağı yönünde derin endişe taşıdığını söyledi ve daha fazla gevşeme tartışmalarının bir yararı olmadığı uyarısında bulundu.

Almanya'da federal hükümet eyaletlerle birlikte dört haftadır süren koronavirüs önlemlerinin çok dikkatli bir şekilde adım adım açılması kararını aldı. Bu karara göre en fazla 800 metre kare büyüklüğündeki küçük ve orta ölçekli dükkan ve mağazalar pazartesi gününden itibaren yeniden açıldı.

OKULLAR MAYIS BAŞINDA KADEMELİ OLARAK AÇILACAK

Okullar mayıs ayı başından itibaren kademeli olarak açılacak. Hükümet bu dikkatli önlemlerle mormal hayata dönüş yollarını test ediyor.

Hızlı bir açılımın virüsün yeniden hızla yayılmasına yol açacağı ve önünün alınamayacağı korkusu yaşıyor.

8 ve 9 Mayıs tarihleri bu konuda çok belirleyici kritik bir tarih olarak görülüyor. Dükkanların açılmasıyla virüs bulaşanların 8, 9 Mayıs'ta hasta oldukları anlaşılacak.

Başbakan Merkel eyaletlerdeki daha fazla açılım tartışmalarını, asıl o zaman ekonominin ve okulların geleceğini görecekleri uyarısında bulundu.

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