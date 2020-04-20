Son dakika: İngiltere'de UFO mu görüldü? İşte dikkat çeken görüntüler...

Güney Afrika asıllı Amerikalı mucit ve Tesla Motors uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in CEO'su Elon Musk "ucuz ve yüksek hızda internet" kapsamında hayata geçirdiği Starlink projesine start verdi. Starlink projesi dün akşam saatlerinde İngiltere'de görüntülendi. Birbiri ardına dizili şekilde hareket eden bir uydu takımyıldızı olan proje bir çok İngililiz tarafından paniğe neden oldu. İngilizler gökyüzünde gördükleri takım yıldızını UFO olarak yorumladı.

Elon Musk'un Starlink projesi İngiltere'de panik yarattı | Video

SPACE X TWITTER'DAN PAYLAŞILDI

Kısa süreli paniğe neden olan o anlar sosyal medya üzerinden tartışma konusu oldu. Öte yandan Starlink uydularının zaman zaman Türkiye üzerinden de geçtiği belirtiliyor.

İşte, dün geceden dikkat çeken görüntüler...