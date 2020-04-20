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Son dakika: 'de mu görüldü? İşte dikkat çeken görüntüler...

Son Dakika Haberi... Dün akşam 'de dikkat çeken bir olay yaşandı. asıllı Amerikalı Tesla Motors ve SpaceX şirketinin CEO'su 'ın imzasını taşıdığı "hızlı" internet amacıyla inşa edilen bir uydu takımyıldızı Starlink projesi dün akşam saatlerinde İngiltere'de görüntülendi. İngilizler projeyi olarak yorumlayınca ülkede kısa süreli panik yaşandı. İşte, dün İngiltere'de panik yaratan görüntüler ve son dakika haberinin detayları...

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 20.4.2020 17:33 Güncelleme Tarihi: 20.4.2020 18:37 ABONE OL
Son dakika: İngiltere'de UFO mu görüldü? İşte dikkat çeken görüntüler...

asıllı Amerikalı mucit ve Tesla Motors uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in CEO'su "ucuz ve yüksek hızda internet" kapsamında hayata geçirdiği Starlink projesine start verdi. Starlink projesi dün akşam saatlerinde 'de görüntülendi. Birbiri ardına dizili şekilde hareket eden bir uydu takımyıldızı olan proje bir çok İngililiz tarafından paniğe neden oldu. İngilizler gökyüzünde gördükleri takım yıldızını olarak yorumladı.

Elon Musk'un Starlink projesi İngiltere'de panik yarattı | Video

SPACE X TWITTER'DAN PAYLAŞILDI

Kısa süreli paniğe neden olan o anlar sosyal medya üzerinden tartışma konusu oldu. Öte yandan Starlink uydularının zaman zaman Türkiye üzerinden de geçtiği belirtiliyor.

İşte, dün geceden dikkat çeken görüntüler...

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Son dakika: İngiltere'de UFO mu görüldü? İşte dikkat çeken görüntüler...
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