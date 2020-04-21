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ABD Başkanı 'tan kararı! Sosyal medya hesabından paylaştı...

vaka sayısının en fazla olduğu ülke olan Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkan Trump'tan kararı! Resmi Twitter adresinden açıklamalarda bulunan Trump; tüm dünyayı olumsuz etkileyen virüs nedeniyle ABD'ye göçün kısa süreliğine askıya alındığını açıkladı. Trump daha önce de virüsün Çin tarafından kasten ortaya çıkarıldığını ifade etmişti. Öte yandan son dakika bilgisine göre ABD'de bazı büyük işletmeler üretime başlama kararı aldı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 21.4.2020 07:18 Güncelleme Tarihi: 21.4.2020 07:21 ABONE OL
ABD Başkanı Donald Trump'tan son dakika corona virüs kararı! Sosyal medya hesabından paylaştı...

Dünya genelinde 2.476.916 kişide görülen ABD'de giderek yayılmaya devam ediyor. 787 bin kişide görülen yüzünden tedbirleri arttıran ; son olarak ABD'ye göçün durdurulduğunu açıkladı. AA'nın New York'tan bildirdiği haberine göre ise ABD'de corona ölüm sayısında görülen azalma sonucu bazı büyük firmalar üretime geri dönme kararı aldı. Uçak üreticisi Boeing başta olmak üzere kademeli olarak üretime başlanacak.

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle, ABD'ye göçü geçici süreliğine askıya alan bir kararname imzalayacağını duyurdu.

Trump, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde atılacak yeni adımı, Twitter hesabı üzerinden duyurdu.

Paylaşımında Kovid-19 için "görünmez düşman" tabirini kullanan Trump, "Görünmez düşmanın saldırısı altında olduğumuzu ve büyük Amerikan vatandaşlarının işlerini korumamız gerektiğini göz önüne alarak, ABD'ye göçü geçici olarak askıya alan bir kararname imzalayacağım." ifadesini kullandı.

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ABD Başkanı Donald Trump'tan son dakika corona virüs kararı! Sosyal medya hesabından paylaştı...
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