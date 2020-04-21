ABD Başkanı Donald Trump'tan son dakika corona virüs kararı! Sosyal medya hesabından paylaştı...

Dünya genelinde 2.476.916 kişide görülen corona virüs ABD'de giderek yayılmaya devam ediyor. 787 bin kişide görülen corona yüzünden tedbirleri arttıran Donald Trump; son olarak ABD'ye göçün durdurulduğunu açıkladı. AA'nın New York'tan bildirdiği son dakika haberine göre ise ABD'de corona ölüm sayısında görülen azalma sonucu bazı büyük firmalar üretime geri dönme kararı aldı. Uçak üreticisi Boeing başta olmak üzere kademeli olarak üretime başlanacak.

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle, ABD'ye göçü geçici süreliğine askıya alan bir kararname imzalayacağını duyurdu.

Trump, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde atılacak yeni adımı, Twitter hesabı üzerinden duyurdu.

Paylaşımında Kovid-19 için "görünmez düşman" tabirini kullanan Trump, "Görünmez düşmanın saldırısı altında olduğumuzu ve büyük Amerikan vatandaşlarının işlerini korumamız gerektiğini göz önüne alarak, ABD'ye göçü geçici olarak askıya alan bir kararname imzalayacağım." ifadesini kullandı.