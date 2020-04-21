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'den 'e koronavirüs göndermesi : Çin ticari amaçlar için verileri gizliyor

Dünyanın büyük kısmında toplumsal yaşamı durma noktasına getiren yeni tür koronavirüse ilişkin Amerika Birleşik Devletleri () ile arasında söz dalaşı sürüyor. ABD Başkanı Trump'ın Ticaret Danışmanı Peter Navarro, Pekin yönetimine göndermede bulunarak, "Çin koronavirüs verilerini ticari yarışı kazanmak amacıyla bir aşı üretmeye çalıştığı için gizliyor" dedi.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 21.4.2020 14:29 Güncelleme Tarihi: 21.4.2020 15:11 ABONE OL
ABD'den Çin'e koronavirüs göndermesi : Çin ticari amaçlar için verileri gizliyor

Dünyanın büyük kısmında toplumsal yaşamı durma noktasına getiren yeni tür koronavirüse ilişkin Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Çin arasında söz dalaşı sürüyor. ABD Başkanı Trump'ın Ticaret Danışmanı Peter Navarro, Pekin yönetimine göndermede bulunarak, "Çin koronavirüs verilerini ticari yarışı kazanmak amacıyla bir aşı üretmeye çalıştığı için gizliyor" dedi.

ABD'de koronavirüs nedeniyle ölü sayısının her geçen gün artması Çin'e karşı büyük bir nefretin ortaya çıkmasına neden olurken, Washington ile Pekğin arasında söz dalaşı sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray Ticaret Danışmanı Navarro Çin'in aşı konusundaki ticari savaşı kazanmak için gerçek koronavirüs (Covid-19) verilerini saklıyor olabileceğini iddia etti.

TİCARET SAVAŞINI KAZANMAK İÇİN GİZLİYOR

ABD medyasına konuşan Beyaz Saray Ticaret Danışmanı Peter Navarro Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Çin'in koronavirüs verilerini ticari yarışı kazanmak amacıyla bir aşı üretmeye çalıştığı için gizliyor olabileceğini iddia etti. Resmi istatistiklere göre koronavirüs salgınından en kötü etkilenen ülke olan ABD, Pekin'i tekrar tekrar Çin'de başlayan salgın hakkındaki verileri paylaşmaya çağırıyor.

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ABD'den Çin'e koronavirüs göndermesi : Çin ticari amaçlar için verileri gizliyor
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