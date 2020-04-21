Şimdi de Malarya salgını ortaya çıktı! Tek ülkede 170 bin malarya vakası...

Dünya coronavirüs salgını ile mücadele ederken Güney Afrika ülkesi Zimbabve'de sıtma salgını ortaya çıktı. Zimbabve'de 170 binin üzerinde malarya vakası bulunurken 152 kişi de hayatını kaybetti.

Güney Afrika ülkesi Zimbabve'deki malarya salgınında, son dört ayda hayatını kaybedenlerin sayısının 152'ye yükseldiği bildirildi.

Zimbabve Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dünya yeni tip koronavirüs ile mücadele ederken ülkenin de malarya salgınıyla karşı karşıya olduğu belirtildi.

152 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ülkede ocak ayından bu yana 170 bin 303 malarya vakası görüldüğü ifade edilen açıklamada, salgın nedeniyle 152 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Hükümetin salgına karşı önlemler aldığı belirtilerek, malarya belirtilerine rastlayanların hastanelere başvurması gerektiği ifade edildi.

Ülkede, sivrisineklerin daha çok ortaya çıktığı ekim-nisan arasındaki yağışlı dönemde, sıklıkla malarya vakalarına rastlanıyor.

MALARYA NEDİR? MALARYA SALGINI NASIL BULAŞIR?

Malarya bir başka adı ile sıtma olarak bilinen ve hayatı tehdit eden bir hastalıktır. İngilizcede kullanılan 'Malaria' terimi İtalyancada kötü hava ('malaria') anlamına gelir. Malarya yani sıtma genellikle enfekte olmuş bir Anophel sivrisinek ısırığı yoluyla bulaşır. Enfekte sivrisinekler, Plasmodium paraziti taşırlar. Bu sivrisinek sizi ısırdığında, parazit kan dolaşımınıza salınır.

Parazitler vücudunuzun içine girdikten sonra, olgunlaştıkları karaciğere giderler. Birkaç gün sonra olgun parazitler kan dolaşımına girer ve kırmızı kan hücrelerini enfekte etmeye başlar.

48 ila 72 saat içinde, kırmızı kan hücrelerinin içindeki parazitler çoğalır ve enfekte olmuş hücrelerin patlamasına neden olur.

Parazitler kırmızı kan hücrelerini enfekte etmeye devam eder ve bir seferde iki ila üç gün süren döngülerde ortaya çıkan semptomlarla sonuçlanır.