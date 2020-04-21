Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 166 kişi öldü

'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 166 kişi öldü

ülkesi 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 166 kişi hayatını kaybetti.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 22.4.2020 00:49 ABONE OL
Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 166 kişi öldü

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs yüzünden ölenlerin sayısı 166 artarak 2 bin 741'e, virüsün görüldüğü kişi sayısı 2 bin 498 artarak 43 bin 79'a yükseldi.

Bakanlık dün yaptığı ilk açıklamada, virüs nedeniyle ölenlerin sayısını 2 bin 845 olarak açıklamış, birkaç saat sonra ise açıklamanın hatalı olduğunu duyurarak bu sayıyı 2 bin 575 olarak değiştirmişti.

Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor. Bölgede ilk Kovid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm Brezilya'da gerçekleşmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 166 kişi öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA