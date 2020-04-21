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Dünya bu haberini konuşuyor! Corona virüsün ortaya çıktığı ’den gelen görüntüler infial yarattı!

Tüm dünyayı kasıp kavuran corona virüsü salgınına yönelik gelişmeleri yakından takip ediliyor. Özellikle koronavirüsün ilk kez görüldüğü yer 'den gelen görüntüler herkesi şoke etti. Salgının pandemiye dönüşmesi sonucu bazı yasakların gelmesine aldırış etmeden besleyici olduğu için tüketilen farelerin görüntüsü gündeme oturdu. Tüketimi yasak olmasına rağmen bunların nasıl yeneceğine dair videolar çeken Çinliler, corona virüsü taşıyıcı olan bu hayvanları yemek için çeşitli yollar arıyor. Yarasalardan sonra farelerin görüntülerinin ortaya çıkması eleştiri oklarına neden oldu. İşte son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 21.4.2020 09:37 Güncelleme Tarihi: 21.4.2020 09:37 ABONE OL
Dünya bu son dakika haberini konuşuyor! Corona virüsün ortaya çıktığı Çin’den gelen görüntüler infial yarattı!

Corona virüs salgının ilk ortaya çıktığı yer 'den gelen bu görüntüler çok konuşulacak! Corona virüsü taşıyıcı olan bambu farelerini yemek için kendilerine sebep arayan ve video çeken Çinlilerin bu görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Yıllardır ülkelerinde aranan bir besin kaynağı olarak bilinen ve yüksek besin değeri nedeniyle tüketilen bambu sıçanları tüketiminin yasak olmasına rağmen on binlerce çiftçi onları yetiştiriyor ve şefler ise farklı yöntemler ile pişiriyor. Bunları yemek ülkede adeta bir gelenek haline gelmiş durumda. Dünya olarak zor günlerden geçilirken olası bir corona virüsü taşıyıcısı farelerin yendiği görüntüler çok konuşuldu.

ÇİN'DEN SKANDAL GÖRÜNTÜLER GELDİ!

Corona virüsü taşıyıcısı olarak bilinen bambu sıçanları diğer adıyla yiyen Çinlilerin görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Salgının pandemiye dönüşmesinden dolayı ülkede bazı yasakların getirilmesine rağmen bu görüntülerin ortaya çıkması eleştiri oklarına neden oldu. Farelerin tüketiminin yasak olmasına rağmen çiftçilerin yetiştirip aşçıların pişirdiği görüntüler olay yarattı!

İşte son dakika haberinin ayrıntıları!

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Dünya bu son dakika haberini konuşuyor! Corona virüsün ortaya çıktığı Çin’den gelen görüntüler infial yarattı!
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