Dünya bu son dakika haberini konuşuyor! Corona virüsün ortaya çıktığı Çin’den gelen görüntüler infial yarattı!

Corona virüs salgının ilk ortaya çıktığı yer Çin'den gelen bu görüntüler çok konuşulacak! Corona virüsü taşıyıcı olan bambu farelerini yemek için kendilerine sebep arayan ve video çeken Çinlilerin bu görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Yıllardır ülkelerinde aranan bir besin kaynağı olarak bilinen ve yüksek besin değeri nedeniyle tüketilen bambu sıçanları tüketiminin yasak olmasına rağmen on binlerce çiftçi onları yetiştiriyor ve şefler ise farklı yöntemler ile pişiriyor. Bunları yemek ülkede adeta bir gelenek haline gelmiş durumda. Dünya olarak zor günlerden geçilirken olası bir corona virüsü taşıyıcısı farelerin yendiği görüntüler çok konuşuldu.

ÇİN'DEN SKANDAL GÖRÜNTÜLER GELDİ!

Corona virüsü taşıyıcısı olarak bilinen bambu sıçanları diğer adıyla bambu faresi yiyen Çinlilerin görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Salgının pandemiye dönüşmesinden dolayı ülkede bazı yasakların getirilmesine rağmen bu görüntülerin ortaya çıkması eleştiri oklarına neden oldu. Farelerin tüketiminin yasak olmasına rağmen çiftçilerin yetiştirip aşçıların pişirdiği görüntüler olay yarattı!

İşte son dakika haberinin ayrıntıları!