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Hafter milislerinden 'da alçak saldırı! Sahra hastanelerini vurdular...

'da 'e bağlı güçlerinin başkent Trablus'un güneyindeki iki sahra hastanesini hedef aldığı bildirildi. Alçak saldırılarda 5 sağlık çalışanı yaralandı.

Giriş Tarihi: 21.4.2020 09:12 ABONE OL
Hafter milislerinden Libya'da alçak saldırı! Sahra hastanelerini vurdular...

Libya'da Halife Hafter'e bağlı güçlerinin başkent Trablus'un güneyindeki iki sahra hastanesine düzenlediği füze saldırısında 5 sağlık çalışanı yaralandı.

Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, Hafter'e bağlı güçler Trablus'un güneyindeki Vadi er-Rabi bölgesinde iki sahra hastanesine grad füzeleriyle saldırı düzenledi.

Açıklamada, saldırıda 5 sağlık çalışanının yaraladığı ifade edildi.

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Hafter milislerinden Libya'da alçak saldırı! Sahra hastanelerini vurdular...
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