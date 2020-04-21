Hafter milislerinden Libya'da alçak saldırı! Sahra hastanelerini vurdular...

Libya'da Halife Hafter'e bağlı güçlerinin başkent Trablus'un güneyindeki iki sahra hastanesine düzenlediği füze saldırısında 5 sağlık çalışanı yaralandı.
Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, Hafter'e bağlı güçler Trablus'un güneyindeki Vadi er-Rabi bölgesinde iki sahra hastanesine grad füzeleriyle saldırı düzenledi.
Açıklamada, saldırıda 5 sağlık çalışanının yaraladığı ifade edildi.Son dakika: AP'den Türkiye'ye üst düzey Libya desteği: Olumlu bakıyoruz... Libya'da sıcak gelişme! Havadan atılan bildirilerde dikkat çeken not Son dakika: ABD medyasından çarpıcı sözler: Türk SİHA'ları gökyüzünün hakimi...