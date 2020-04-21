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Hafter, Trablus’ta hastaneleri vurdu: 5 yaralı

'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri 'e bağlı milislerin başkent Trablus'ta hastanelere yönelik düzenlediği füzeli saldırıda 5 sağlık görevlisi yaralandı.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 21.4.2020 10:12 Güncelleme Tarihi: 21.4.2020 10:17 ABONE OL
Hafter, Trablus’ta hastaneleri vurdu: 5 yaralı

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre, gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler, başkent Trablus'un güneyindeki Vadi er-Rabi bölgesinde bulunan iki sahra hastanesine füzeli saldırı düzenledi. Saldırıda 5 sağlık görevlisi yaralandı.

CANCAVİDLER, SİRTE'DE MEVZİLENDİ

Demirören Haber Ajansı'nın ( DHA) yerel kaynaklardan aldığı bilgilere göre, Halife Hafter adına savaşan ve Batı Sudan'da ve Çad'ın doğusunda faaliyet gösteren Cancavidler, Libya'nın doğusundaki Sirte kentinde mevzilendi. Cancavidlerin Sirte'de bulunan bir otoyolda silahlarla donatılmış araçlarla bekledikleri görüldü.

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Hafter, Trablus’ta hastaneleri vurdu: 5 yaralı
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