“Kontrol ettik” diyen Almanya’dan flaş uyarı: “Aşı olmadan bu iş bitmez”

Henüz bir hafta önce Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın, "salgını kontrol edilebilir hale getirdik" açıklamasının ardından biraz rahatlatan Almanya'dan bu kez uyarı geldi. İnsanlara "kurallara uyun" çağrısı yapan Robert Koch Enstitüsü, salgının bitmediğini ve çok dikkatli olunması gerektiğini duyurdu. Enstitü, normal yaşama dönmenin çok uzun bir zaman alacağını bildirdi.

YURTDIŞINDAN GELEBİLİR

ROBERT Koch Enstitüsü Başkan Yardımcısı Lars Schaade düzenlediği basın toplantısında, "Aşı olmadan, normal günlük yaşama dönüş olmaz. Yeni hastaların önüne geçilmesi gerekiyor" dedi. Almanya'da tek yeni bir vaka bildirilmemesi halinde bile bunun virüsün Almanya'da yenildiği anlamına gelmeyeceğine dikkat çeken Schaade, "Virüs her an yine yurtdışından Almanya'ya taşınabilir" diye konuştu.

147 BİN VAKA

GEÇTİĞİMİZ haftalarda Almanya'da bazı başarılar elde edildiğini, ancak durumun ciddiyetini koruduğunu söyleyen Schaade, "Bu salgının sonu henüz görünmüyor. Virüs gitmedi, sayılar artabilir. Evde kalın, insanlara mesafe bırakın. Kurallara uyun ve kamuya açık yerlerde maske takın" dedi. Almanya'da halen son rakamlara göre ülkede 147 bin kişi hastalığa yakalanırken, 92'si Türk, 4 bin 865 insan yaşamını yitirdi.

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