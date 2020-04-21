Kuveyt’te ‘burun selamı’ yasaklandı

Dünya'da koronavirüsü vaka sayısı 2 milyon 471 bin 930'a ulaştı. 170 bin 129 kişi ölürken 645 bin kişi iyileşti.ABD'de 786 bin 566 kişide Kovid-19 tespit edilirken, virüs nedeniyle 42 bin 201 kişi hayatını kaybetti. En çok vakanın görüldüğü diğer ülkeler şöyle: İspanya 200 bin, İtalya 181 bin, Fransa 155 bin, Almanya 146 bin, İngiltere 124 bin.Can kaybı 21 bini geçen İspanya'da yetersiz sağlık sistemi nedeniyle ikinci dalgadan korkuluyor.Kuveytliler, salgın nedeniyle burunla selamlaşma adetinden vazgeçti.En ağır kayıpları veren İtalya'da sağlık malzemeleri ve doktor sıkıntısı yaşanıyor. Dün de 454 kişinin öldüğü ülkede can kayıpları 24 bin 114'e ulaştı.