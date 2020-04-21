Kuzey Kore lideri Kim Jong hakkında son dakika iddiası! Hayati tehlikesi var!

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ile ilgili Amerikan medyasından dünyayı sarsacak bir son dakika iddiası geldi. Kim Jong-un'un obezite, sigara tüketimi ve aşırı çalışma nedeniyle bir ameliyata alındığı belirtildi. Ameliyat sonrası Kim Jong-un'un kendine gelemediği ve hayati tehlikesi bulunduğu öne sürüldü. CNN Internatıonal haberi ABD'li bir yetkiliye dayandırarak verdi. Haberde Kuzey Kore Liderinin en son 4 gün önce bir toplantıda görüntü verdiği ve daha sonra hiçbir şekilde görüntülenemediğine de yer verildi.

AŞIRI SİGARA TÜKETİMİ, OBEZİTE VE ÇOK FAZLA ÇALIŞMA...

Sık sık nükleer füze denemeleri, ilginç kararları ve Donald Trump ile restleşmeleri ile gündeme gelen Kuzey Kore Lider Kim Jong-un'un aşırı sigara tükettiği, düzensiz beslenmeye bağlı obezite ve çok fazla çalışmak nedeniyle yorgunluğa bağlı belirtileri olduğu, bu nedenlerden dolayı ameliyata alındığı öne sürülüyor.

AMELİYATTAN SONRA KENDİNE GELEMEDİ

ABD medyasının iddiasına göre; Kim Jong-un, ameliyatın ardından kendine gelemedi. Kim Jong-un'un hayati tehlikesinin sürdüğü bir ABD'li yetkili tarfından aktarıldı.