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lideri Kim Jong hakkında iddiası! Hayati tehlikesi var!

Lider Kim Jong-un ile ilgili çok çarpıcı bir haberi geldi. CNN Internatıonal'da yer alan habere göre; Kim Jong-un geçirdiği bir ameliyat sonrası toparlanamadı ve hayati tehlikesi bulunuyor. En son 4 gün önce bir toplantıda görüntülenen Kim Jong-un'dan haber alınamazken, ameliyatın aşırı sigara tüketimi ve obezite nedeniyle yapıldığı iddia ediliyor. İşte Kim Jong-un ile ilgili dünyayı sallayan son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 21.4.2020 09:47 Güncelleme Tarihi: 21.4.2020 09:50 ABONE OL
Kuzey Kore lideri Kim Jong hakkında son dakika iddiası! Hayati tehlikesi var!

Lideri Kim Jong-un ile ilgili Amerikan medyasından dünyayı sarsacak bir iddiası geldi. Kim Jong-un'un obezite, sigara tüketimi ve aşırı çalışma nedeniyle bir ameliyata alındığı belirtildi. Ameliyat sonrası Kim Jong-un'un kendine gelemediği ve hayati tehlikesi bulunduğu öne sürüldü. CNN Internatıonal haberi ABD'li bir yetkiliye dayandırarak verdi. Haberde Kuzey Kore Liderinin en son 4 gün önce bir toplantıda görüntü verdiği ve daha sonra hiçbir şekilde görüntülenemediğine de yer verildi.

AŞIRI SİGARA TÜKETİMİ, OBEZİTE VE ÇOK FAZLA ÇALIŞMA...

Sık sık nükleer füze denemeleri, ilginç kararları ve Donald Trump ile restleşmeleri ile gündeme gelen Kuzey Kore Lider Kim Jong-un'un aşırı sigara tükettiği, düzensiz beslenmeye bağlı obezite ve çok fazla çalışmak nedeniyle yorgunluğa bağlı belirtileri olduğu, bu nedenlerden dolayı ameliyata alındığı öne sürülüyor.

AMELİYATTAN SONRA KENDİNE GELEMEDİ

ABD medyasının iddiasına göre; Kim Jong-un, ameliyatın ardından kendine gelemedi. Kim Jong-un'un hayati tehlikesinin sürdüğü bir ABD'li yetkili tarfından aktarıldı.

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Kuzey Kore lideri Kim Jong hakkında son dakika iddiası! Hayati tehlikesi var!
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