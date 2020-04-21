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Mısır ve Fas'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Mısır'da 14, Fas'ta 1 kişi daha hayatını kaybetti.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 21.4.2020 23:57 ABONE OL
Mısır ve Fas'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında 14 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybının 264'e yükseldiği aktarıldı.

Ülkede son olarak 157 kişide virüs tespit edildiği bilgisi verilen açıklamada, buna göre toplam vaka sayısının 3 bin 490 olduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ana kadar 870 kişinin hastalıktan kurtulduğu kaydedildi.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığına bağlı Salgın Hastalıklar Müdürü Muhammed Elyubi ise yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 1 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve ülkedeki can kaybının 145'e yükseldiğini belirtti.

Ülke genelinde 163 kişinin daha enfekte olduğunu aktaran Elyubi, toplam vaka sayısının 3 bin 209'a ulaştığını ifade etti.

Elyubi, ayrıca 43 hastanın daha iyileşmesiyle şu ana kadar ülkede 393 kişinin hastalıktan kurtulduğuna dikkati çekti.

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Mısır ve Fas'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
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