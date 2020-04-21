Paris’te azınlıklardan Macron’a isyan

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a karşı gösteriler sürüyor. Daha önce sağlıkçıların yetersiz tedbirler almakla suçladığı Macron'u bu kez de azınlıklar protesto etti. Macron, salgına karşı kısıtlamaları 11 Mayıs'a kadar uzatmıştı. Ancak bu yasakların kendilerine yönelik polis şiddetine ve ayrımcılığa dönüştüğünü savunan azınlık gruplar yine sokaklardaydı. Başkent Paris'in kuzeyindeki Villeneuve-la-Garenne banliyösünde yaşanan göçmenler ile polis arasında çatışma çıktı. Gösteriler, 30 yaşındaki bir bölge sakininin motosikletine polis arabasının çarpması sonucu geldi. Göçmenler, polislerin Kovid-19 yasaklarını uygulama noktasında kendilerine yönelik gereksiz ve orantısız şiddet kullandığını dile getiriyor.