Polis üniformasıyla katliam 16 ölü

Kanada'nın Nova Scotia eyaletindeki Portapique kasabasında silahlı saldırı düzenlendi. Korkunç saldırıda, 16 kişi hayatını kaybetti. Ölenler arasında Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP) Heidi Stevenson'un olduğu duyuruldu. 12 saat süren saldırıda, polis üniforması giydiği belirlenen 51 yaşındaki saldırgan Gabriel Wortman, bir akaryakıt istasyonunda polis tarafından etkisiz hale getirildi. Öte yandan saldırganın diş protezi kliniği, evleri ve diğer kentlerde de gayrimenkulleri olduğu duyuruldu. Wortman'ın saldırıyı neden düzenlediğinin henüz bilinmediği ifade edildi.Kanada Başbakanı Justin Trudeau, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kalbimiz, Nova Scotia'da meydana gelen silahlı saldırıdan etkilenenlerin yanında. Portapique halkı, düşüncelerimiz sizlerle. Tüm Kanada halkı adına, sizin için burada olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Önümüzdeki günler ve haftalarda da sizin için burada olacağız" ifadelerini kullandı.Gabriel Wortman'ın Portapique'da rastgele ateş açmasının ardından, kentin 100 kilometre güneyindeki Enfield kasabasındaki bir akaryakıt istasyonunda polis tarafından etkisiz hale getirildiği aktarıldı. Polisten yapılan açıklamada, saldırının terör saldırısı olmadığı ifade edilirken; olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. DIŞ HABERLER