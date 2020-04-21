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Cumhurbaşkanı Kovid-19 şüphesiyle karantinaya girdi

Cumhurbaşkanı , korumalarından birinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlanması üzerine kendini karantinaya aldı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 21.4.2020 22:04 ABONE OL
Sierra Leone Cumhurbaşkanı Kovid-19 şüphesiyle karantinaya girdi

Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, korumasının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) testinin pozitif çıkması üzerine kendisini 14 günlük karantinaya aldığını duyurdu.

Bio, paylaşımında, "Korumanın temas ettiği kişiler belirlenmeye çalışılıyor, hepsine test yapılacak. Hükümetim şeffaf olmaya devam edecek ve vatandaşların kendini korumaları için tüm hijyen gereksinimlerini sağlayacak." ifadesine yer verdi.

Öte yandan Bio'nun sözcüsü Yusuf Keketoma Sandi de Bio'nun bu süre zarfında evinden çalışacağını, ailesinden kimsede virüsle ilgili herhangi semptom görülmediğini belirtti.

Sierra Leone'de şimdiye kadar 43 Kovid-19 vakası görülürken, virüsten henüz can kaybı olmadı.

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Sierra Leone Cumhurbaşkanı Kovid-19 şüphesiyle karantinaya girdi
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