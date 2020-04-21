Son dakika: ABD Başkanı Donald Trump Güney Kore'nin teklifini reddetti: İndirim meselesi değil...

Son dakika haberine göre; ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore'nin ABD üsleri için yaptığı maddi destek teklifini reddetti. Trump, 'Çok zengin bir ülke' olarka tanımladığı Güney Kore'nin teklifi sonrasında, "Yani bu bir indirim meselesi değil. Kendi uluslarının savunmasına katkıda bulunacakları meselesi" ifadelerini kullandı.

MALİ DESTEK İÇİN GÖRÜŞTÜLER

Trump, Yeni Tip Koronavirüs (Kovid-19) ile Mücadele Görev Gücü'nün Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Güney Kore'nin Washington'ın "muazzam hizmeti"ne karşılık olarak ABD'ye mali destek sağlaması için Güney Kore ve Devlet Başkanı Moon Jae-in ile görüştüğünü belirtti.

"BU ADİL DEĞİL"

Trump, çok büyük bir hizmet yaptıklarına işaret ederek "Birbirimizle harika bir ilişkimiz var ama eşit ve adil davranmalıyız" diye konuştu.