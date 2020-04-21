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Son dakika: 'de korkutan veri: Ölenlerin sayısı bin 684 arttı!

Son dakika haberi: 'de koronavirüs kabusu sürüyor. Bir günde ölenlerin sayısı bin 500'ün altına düşmüyor. Edinilen son dakika haberine göre; ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 1684 artarak 42 bin 374'e yükseldi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 21.4.2020 17:02 Güncelleme Tarihi: 21.4.2020 17:38 ABONE OL
Son dakika: ABD'de korkutan veri: Ölenlerin sayısı bin 684 arttı!

ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1684 artarak 42 bin 374'e yükseldi.

Dünya genelinde Kovid-19'dan en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 28 bin 174 artışla 787 bin 960'a çıktı. Salgında ölenlerin sayısı ise 1684 artarak 42 bin 374'e ulaştı.

ABD'yi 204 bin 178 vakayla İspanya, 181 bin 228 vakayla İtalya ve 156 bin 493 vakayla Fransa takip ediyor.

NEW YORK SALGININ MERKEZİ

ABD genelinde salgının merkezi ve en fazla can kaybının yaşandığı eyalet New York olurken bunu sırasıyla New Jersey ve Massachusetts izliyor.

Nüfusu 330 milyon civarında olan ABD'de şimdiye kadar 4 milyon 26 binden fazla kişiye Kovid-19 testi yapıldı, 73 bin 527 hasta ise iyileşti.

Ülke genelinde yaklaşık 118 bin kişinin hastanelerde Kovid-19 tedavisi sürüyor.

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