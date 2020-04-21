Son dakika haberler! Dünya Sağlık Örgütü'nden ürküten coronavirüs sözleri: Çok büyük bir katil, en kötüsü henüz gelmedi...

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus korona virüs salgını ile ilgili son dakika değerlendirmelerinde bulundu. Ghebreyesus en kötüsünün henüz gelmediği konusunda uyarılarda bulundu.

GEVŞEMEYE BAŞLAYAN AVRUPA ÜLKELERİNE UYARI

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, korona virüs pandemisi ile ilgili olarak "En kötüsü henüz gelmedi. SARS ve MERS'te olduğu gibi çok büyük bir katil. Bunun çok tehlikeli bir kombinasyonu var" dedi.

Özellikle bazı Avrupa ülkelerinin kısıtlayıcı önlemleri gevşetmeye başlamasından sonra WHO direktörü, "Bu trajediyi önleyelim. En kötüsü daha gelmedi. Birçok insanın hala anlamadığı bir virüs" açıklamasını yaptı.

TRUMP'IN SÖZLERİNE YANIT

ABD Başkanı Donald Başkan Trump'ın, Çin'i hastalık hakkında raporları saklamakla suçladığı ortamda WHO Direktörü Ghebreyesus ABD'nin korona virüs hakkında zamanında uyarıldığını söyledi.

İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan WHO genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden (CDC)

15 personelin ocak ayından bu yana WHO'da geçici olarak görev yaptığını belirten Ghebreyesus, "ABD'nin CDC personeline sahip olması gizli hiçbir şey olmadığı anlamına gelir. Tüm ülkeler gibi ABD'de ilk günden itibaren anında bilgi aldı" açıklamasını yaptı.

AFRİKA'DA 10 MİLYON ÖLÜM OLABİLİR

Öte yandan 17 Nisan'da WHO'nın Afrika acil operasyonlar yöneticisi Michel Yao, bu kıtada korona virüsün Ebola'dan daha kötü olabileceğini açıklamıştı. Afrika'daki ölüm oranının 10 milyon olabileceğini iddia etmişti.

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