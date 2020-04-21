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Son Dakika Haberler | Hastalığa yakalanan doktor belirtilerini anlattı!

belirtileri ile ilgili geldi. KOVİD-19 vaka sayısı dünya genelinde artarken, belirtiler konusunda da bilim dünyası her hastada yeni şeyler keşfediyor. Otuz yılı aşkın süredir virüslerle ilgili çalışma yapan Michael Saag corona virüs tedavisini tamamlayarak iyileşti. Yaklaşık bir ay önce corona virüsü testi pozitif çıkan doktor corona virüsü belirtileri ve yaşadıkları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Geceleri yaşadığı dehşetin yanı sıra hastalığın ne kadar ısrarcı olduğunu ve corona virüsü belirtilerinin tam geçerken yeniden ortaya çıktığını söyledi. İşte, iyileşen doktorun anlattıkları…

SABAH İNTERNET Dünya
Giriş Tarihi: 21.4.2020 11:46 Güncelleme Tarihi: 21.4.2020 11:54 ABONE OL
Son Dakika Haberler | Hastalığa yakalanan doktor Corona virüsü belirtilerini anlattı!

Bugüne kadar corona virüsü belirtileri ile ilgili birçok çalışma yapıldı. Ancak KOVİD-19'a yakalanmış bir doktor ilk defa yaşadıklarını anlattı. Corona virüsünden kurtulan Doktor Michael Saag, HIV / AIDS ile ilgili çok kritik araştırmalar yayınlamış ABD'li bir hekimdir. Şu anda Birmingham'daki Alabama Üniversitesi'nde Küresel Sağlık Fakültesi'nde dekan yardımcısı ve üniversitenin AIDS Araştırma Merkezi direktörü olarak görev yapıyor. Doktor Saag'a bir aydan daha uzun bir süre önce (16 Mart'ta) COVID-19 teşhisi kondu. Doktor Saag, hastalığın ardından verdiği röportajda yaşadıklarını anlattı. Corona virüsü hastalığını ateş, kas ağrıları, yorgunluk ve düşünme güçlüğü içeren bir "korku" olarak nitelendirdi.

TAMAMEN İYİLEŞTİ VE KENDİSİNİ NASIL TEDAVİ ETTİĞİNİ ANLATTI

Doktor Saag, tamamen iyileşti ve görevinin başına döndü. Bulaşıcı hastalıklar doktoru olan Saag, Birmingham'daki bir klinikte diğer COVID-19 hastalarını tedavi ediyor.

İşte, corona virüsü belirtileri ile ilgili doktorun yaptığı açıklamalar...

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Son Dakika Haberler | Hastalığa yakalanan doktor Corona virüsü belirtilerini anlattı!
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