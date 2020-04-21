Son Dakika Haberler | Hastalığa yakalanan doktor Corona virüsü belirtilerini anlattı!

Bugüne kadar corona virüsü belirtileri ile ilgili birçok çalışma yapıldı. Ancak KOVİD-19'a yakalanmış bir doktor ilk defa yaşadıklarını anlattı. Corona virüsünden kurtulan Doktor Michael Saag, HIV / AIDS ile ilgili çok kritik araştırmalar yayınlamış ABD'li bir hekimdir. Şu anda Birmingham'daki Alabama Üniversitesi'nde Küresel Sağlık Fakültesi'nde dekan yardımcısı ve üniversitenin AIDS Araştırma Merkezi direktörü olarak görev yapıyor. Doktor Saag'a bir aydan daha uzun bir süre önce (16 Mart'ta) COVID-19 teşhisi kondu. Doktor Saag, hastalığın ardından verdiği röportajda yaşadıklarını anlattı. Corona virüsü hastalığını ateş, kas ağrıları, yorgunluk ve düşünme güçlüğü içeren bir "korku" olarak nitelendirdi.

TAMAMEN İYİLEŞTİ VE KENDİSİNİ NASIL TEDAVİ ETTİĞİNİ ANLATTI

Doktor Saag, tamamen iyileşti ve görevinin başına döndü. Bulaşıcı hastalıklar doktoru olan Saag, Birmingham'daki bir klinikte diğer COVID-19 hastalarını tedavi ediyor.

İşte, corona virüsü belirtileri ile ilgili doktorun yaptığı açıklamalar...