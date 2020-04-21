Son dakika: İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı! 9 kişi öldü...

Dünya koronavirüs gündemine odaklanırken, Suriye'den bir saldırı haberi geldi. Ajansların son dakika kodu ile geçtiği saldırıda, İsrail, Suriye'deki hedefleri vurdu. Saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiği, yaralıların olduğu bildiriliyor.

Koronavirüs salgınının ardından dünyadaki birçok çatışma durmuştu. Suriye'de de uzun süredir bombardıman yaşanmıyordu.

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