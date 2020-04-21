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: 'den 'ye hava saldırısı! 9 kişi öldü...

haberine göre; , 'de hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonrasında bölgede büyük kaos yaşanırken, 9 kişinin öldüğü bildirildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 21.4.2020 15:41 Güncelleme Tarihi: 21.4.2020 15:48 ABONE OL
Son dakika: İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı! 9 kişi öldü...

Dünya koronavirüs gündemine odaklanırken, Suriye'den bir saldırı haberi geldi. Ajansların son dakika kodu ile geçtiği saldırıda, İsrail, Suriye'deki hedefleri vurdu. Saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiği, yaralıların olduğu bildiriliyor.

Koronavirüs salgınının ardından dünyadaki birçok çatışma durmuştu. Suriye'de de uzun süredir bombardıman yaşanmıyordu.

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Son dakika: İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı! 9 kişi öldü...
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