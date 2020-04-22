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'de kabus! 45 binden fazla ölü.

Küresel tehdit olmayı sürdüren koronavirüs (Covid-19) salgınında merkez üssü haline gelen 'de salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin sayısı 45 bini geçti.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 22.4.2020 09:38 Güncelleme Tarihi: 22.4.2020 10:12 ABONE OL
ABD'de kabus! 45 binden fazla ölü.

Küresel tehdit olmayı sürdüren koronavirüs (Covid-19) salgınında merkez üssü haline gelen ABD'de salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin sayısı 45 bini geçti.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle ABD'de hayatını kaybeden kişilerin sayısı son 24 saatte 2 bin 825 artarak 45 bin 343'e yükseldi. Son 24 saatte ülke genelinde virüs tespit edilen kişilerin sayısı ise 26 bin 237 artarak 819 bin 175'e ulaştı.

TRUMP KUZEY KORE LİDERİNİN SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN KONUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da gerçekleşen günlük basın toplantısında Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un sağlık durumuna ilişkin sorulara aralarında iyi bir ilişki olduğunu belirterek iyi dileklerini iletti. Trump aybı zamanda Kim Jong-un'un gerçekten hasta olduğuna dair yayımlanan rapora çok fazla güven duymadığını belirtirken, konu hakkında henüz resmi bir teyidin olmadığını da ifade etti

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ABD'de kabus! 45 binden fazla ölü.
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