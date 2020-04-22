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Afrika'da gizemli hastalık! Önce ardından şimdi ise...

Tüm dünya salgını nedeniyle teyakkuzdayken Afrika'dan korkutan haberler geliyor. Coronavirüsün ardından ile sarsılan ülkesi 'da gizemli hastalıktan 150 kişi hayatını kaybetti. Uzmanların kayıpların koronavirüs kaynaklı olabileceğini belirttiği hastalığın normal olmadığı dile getirildi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 22.4.2020 14:48 ABONE OL
Afrika'da gizemli hastalık! Önce koronavirüs ardından malarya şimdi ise...

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kano eyaletinde henüz anlaşılamayan gizemli bir hastalık nedeniyle 150 kişi hayatını kaybetti. Aminu Kano Eğitim Hastanesi Salgın Hastalıklar Departmanı Direktörü İsa Abubakar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kano eyaletinde cuma gününden pazara kadar henüz tanımlayamadıkları bir hastalık nedeniyle 150 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Abubakar, hayatını kaybedenlerin çoğunun 60 yaş üstü olduğunu söyledi.

Bu can kayıplarının yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) de kaynaklanmış olabileceğini kaydeden Abubakar, "Farklı bir hastalık da olabilir ama kısa sürede bu kadar kişinin ölmesi normal değil." dedi.

Kovid-19 salgını nedeniyle perşembe günü 1 hafta sokağı çıkma yasağı ilan edilen Kano'da son beş günde 23 vaka görüldü.

Nijerya'da ise 665 Kovid-19 vakasına rastlanırken 22 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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Afrika'da gizemli hastalık! Önce koronavirüs ardından malarya şimdi ise...
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