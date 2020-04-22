Almanya’dan müjdeli haber! Korona aşısını Prof. Uğur Şahin buldu

Almanya'da yaşayan Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin ve ekibi, BNT162 ismini verdiği aşı için klinik deney iznini aldı. Geçtiğimiz ay SABAH'a yaptığı açıklamada klinik deneylere nisan ayı sonunda başlamayı hedeflediklerini söyleyen Şahin'e Paul Ehrlich Enstitüsü yeşil ışık yaktı. Enstitü dün yaptığı açıklamada, ilaca onay verdiğini duyurdu. Klinik deneylerde elde edilen başarıya göre ilaç hazır olacak.

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200 KİŞİDE DENENECEK

Böylece Şahin'in şirketi BioNTech, Almanya'da klinik deneyler için izin alan ilk şirket oldu. BioNTech, gönüllü olarak aşı yaptıracak 200 sağlıklı insan üzerinde deney yapılacağını açıkladı. Paul Ehrlich Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, "Potansiyel bir aşının insanlar üzerinde denenmesi, koronavirüse karşı güvenilir ve etkili bir aşı yolunda önemli bir mihenk taşıdır" denildi.

GENETİK AŞI

KLİNİK deneyde öncelikle aşının güvenirliliği test edilecek. BioNTech tarafından geliştirilen aşı, genetik bazlı aşılar grubuna ait. Bu aşılar virüsün genetik bilgilerini içeriyor. Bu sayede vücutta protein üretiliyor ve bağışıklık sistemi buna karşı güçlendiriliyor. Şimdiye kadar koronavirüse karşı 80 ayrı aşı çalışması yapıldığı öğrenildi. Çin ve ABD'de 4 ayrı aşı üzerinde klinik deneyler yapılıyor.

BU YIL ÇIKMAZ

PAUL Ehrlich Enstitüsü Başkanı Klaus Cichutek bu yıl içinde muhtemelen toplam 4 aşıya klinik deney izni verileceğini bildirdi. Cichutek'e göre bu yıl içinde bir şirkete aşı için onay verilmesi ihtimali ise çok zayıf. Prof. Şahin, SABAH'a yaptığı açıklamada, "Koronavirüse karşı potansiyel aşıyı mümkün mertebe en hızlı şekilde dünya genelinde geniş kitlelerin kullanımına tahsis etmek istiyoruz" demişti.

İKİNCİ DALGA UYARISI

ÖTE yandan Almanya'da da koronavirüse yakalanan insanların sayısı giderek artıyor. Hasta sayısı 150 bine yaklaşırken, ölen insanların sayısı da 5 bini geçti. Son rakamlara göre Almanya'da koronavirüse yakalanan insan sayısı 148 bin 700. Virüsten ölenlerin sayısı ise 5 bin 100. Ölenlerin arasında 98 de Türk vatandaşı bulunuyor. Almanya'da sayının giderek artması nedeniyle uzmanlar, ikinci dalga uyarısında bulundu. Bu uzmanların başında ise ünlü virolog Prof. Dr. Christian Drosten geliyor.

"TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYIN"

PROF. Drosten, alınan önlemlerin önemine bir kez daha vurgu yaptı. Drosten, temas yasağına rağmen bazı insanların buluşması nedeniyle hastalığın henüz görülmeyen bölgelerde görülebileceği gibi, değişik yaşta insanlara da bulaşabileceğine dikkat çekti. Drosten, ikinci bir dalga yaşanmasının sağlık sektörünü ciddi sıkıntılarla karşı karşıya bırakabileceğini açıkladı. Drosten de aynı Başbakan Angela Merkel gibi dikkatli olunmasını ve önlemlerin elden bırakılmamasını istedi.

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