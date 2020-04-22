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Bahreyn, Umman ve 'da Koronavirüs vakaları arttı!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları Bahreyn'de 1973'e, Umman'da 1614'e, 'da 59'a yükseldi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 22.4.2020 14:18 ABONE OL
Bahreyn, Umman ve Libya'da Koronavirüs vakaları arttı!

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 20 yeni Kovid-19 vakasının tespit edilmesiyle ülkedeki vaka sayısının 1973'e çıktığı kaydedildi.

Bahreyn, bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise 106 kişide daha virüs tespit edilmesiyle ülkedeki vaka sayısının 1614'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, yeni tespit edilen 106 vakanın 35'inin Umman vatandaşı, 71'inin ise yabancı uyruklu olduğu bilgisine yer verildi.

UMMAN'DA 8 CAN KAYBI

Umman'da Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar 8 kişi hayatını kaybederken 238 hasta da iyileşti.

Libya'da hükümete bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, ülkede son 24 saatte 8 kişinin daha Kovid-19 testinin pozitif çıkmasıyla toplam vaka sayısının 59'a yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, sağlığına kavuşan hasta sayısının ise 14'e ulaştığı aktarıldı.

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Bahreyn, Umman ve Libya'da Koronavirüs vakaları arttı!
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