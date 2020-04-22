Çekya’daki 107 Türk vatandaşı yurda döndü

KOVİD-19 salgını nedeniyle Çekya'da mahsur kalan öğrenci ve vatandaşlar Türkiye'ye getirildi. Dün büyük çoğunluğunu Erasmus öğrencilerinin oluşturduğu 107 yolcu, THY'ye ait uçakla Prag'ın Vaclav Havel Havalimanı'ndan Türkiye'ye uğurlandı. Yolculara havalimanına kadar eşlik eden Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, Türkiye'nin Çekya'da kalan vatandaşlarını ülkeye götürebilecek imkanlara sahip olduğuna dikkati çekerek, "Güçlü devlet olmanın farkını sizler de hissediyorsunuzdur, devleti güçlendirecek çalışmalar yapın. Güçlü devlet ancak güçlü bireylerle olur" dedi.