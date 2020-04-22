Dünyada vaka sayısı 2.5 milyonu geçti

KOVID-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 2 milyon 541 bin 693'e ulaştı. Şimdiye kadar 176 bin 404 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 686 bin 231 kişi ise iyileşti. En fazla vaka ve can kaybının görüldüğü ülke ABD oldu. Ülkede 809 bin 615 vaka tespit edilirken, 44 bin 623 kişi hayatını kaybetti. En çok can kaybı yaşanan diğer ülkeler ise şöyle: İtalya 24 bin 648, İspanya 21 bin 282, Fransa 20 bin 796, İngiltere 17 bin 337, Belçika 5 bin 998, İran 5 bin 297.Almanya'da 8 Türk hayatını yitirdi.Fransa, Schengen Bölgesi dışındaki tüm uçuşların durdurulduğunu açıkladı.İtalya kısıtlayıcı tedbirlerin, bu hafta içinde gevşetileceğini belirtti.İspanya'da ünlü San Fermin boğa festivali iptal edildi.Nijerya'da uçak seferleri iki hafta daha askıda olacak.