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: "Kovid-19'la bağlantılı 3 bin 600'den fazla siber şikayet aldık"

ABD, coronavirüs vaka sayısı ve ölüm sayısının en fazla görüldüğü yer. Birçok sorunla başa çıkmak zorunda kalan ABD'de bir diğer sorun da salgın döneminde yaşanan siber şikayetler. ABD Federal Soruşturma Bürosu () yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde siber şikayetlerde artış olduğunu bildirdi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 22.4.2020 11:23 Güncelleme Tarihi: 22.4.2020 11:48 ABONE OL
FBI: Kovid-19'la bağlantılı 3 bin 600'den fazla siber şikayet aldık

FBI'ın Siber Birimi Direktör Yardımcısı Matt Gorham, Associated Press (AP) ajansına yaptığı açıklamada, siber suçluların salgından faydalandığını söyledi.

Gorham, Kovid-19'la ilgili çalışmalar yürüten hastane ve tıbbi araştırma enstitülerinin bilgisayar korsanları tarafından hedef alındığını kaydetti.

Virüsle bağlantılı binlerce dolandırıcılık ve sahtekarlık şikayeti aldıklarını belirten Gorham, suçluların doğal afet ve hükümet yardım paketleri üzerinden siber alan da dahil dolandırıcılık yapmak için fırsat kolladığını ve daha önce de bunun örneklerinin görüldüğünü vurguladı.

3 BİN 600'DEN FAZLA ŞİKAYET

Gorham, "FBI İnternet Suç Şikayet Merkezi, Kovid-19 ile bağlantılı alakalı 3 bin 600'den fazla dolandırıcılık şikayeti aldı." dedi. Salgının başlangıcından bu yana yaptıkları soruşturmalardan derlenen yeni bilgileri hızlıca alabildiklerini kaydeden Gorham, bu kötü niyetli faaliyetlerin hastane ve araştırma enstitüleri gibi muhtemel hedefleriyle ilgili bilgi paylaşımı yaptıklarını aktardı.

Kovid-19 dışında da siber tehdit rakamlarının endişe verici olduğunu belirten Gorham, bunların özellikle "ekonominin özüne inen" bir suç olan fikri mülkiyet veya online hırsızlığı kapsadığına dikkati çekti.

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FBI: "Kovid-19'la bağlantılı 3 bin 600'den fazla siber şikayet aldık"
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