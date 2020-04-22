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Başbakanı'ndan son dakika açıklaması: “1945’ten daha kötü bir geliyor’’

tüm dünyada insanların sağlığını tehdit ederken, ülkeler ekonomik olarak da etkileniyor. Avrupa'da cororna virüsünün en etkili olduğu olarak karşımıza çıkıyor. Fransa Başbakanı Edouard Philippe, bugün yaptığı açıklamalarda korona virüs salgını hakkında “1945’ten daha kötü bir geliyor’’ ifadelerini kullanırken, “Virüs ile yaşamayı öğrenmeliyiz” dedi.

Giriş Tarihi: 22.4.2020 10:13 Güncelleme Tarihi: 22.4.2020 10:15 ABONE OL
Fransa Başbakanı'ndan son dakika corona virüsü açıklaması: “1945’ten daha kötü bir ekonomik kriz geliyor’’

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeni ile ülke ekonomileri ve sağlık sistemleri zor günler geçiriyor. Başbakanı Edouard Philippe ve Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran bugün korona virüs salgını ile mücadele hakkında ortak basın toplantısı düzenledi. Başbakan ve Sağlık Bakanı, Fransa'da 11 Mayıs'ta sona ermesi beklenen sokağa çıkma yasağı ve yasaktan sonrası hakkında halkı bilgilendirdi.

Fransa Tabipler Odası'nın karşı çıkmasına rağmen 11 Mayıs tarihinden itibaren okulların açılacak olması hakkında açıklama yapan Başbakan Philippe, "Okullar kademeli olarak açılacak. Her bölgede açılması söz konusu değil" ifadelerini kullanırken, ülke genelinde 11 Mayıs tarihinden itibaren toplu taşımada maske takmanın zorunlu hale getirileceğini aktardı. Başbakan, sokağa çıkma yasağının kaldırılmasının ardından her vatandaşa 1 maske dağıtmayı hedeflediklerini belirtirken, "Her vatandaşa 1 maske verilecek, sonrasında kendileri satın alabilecekler. Şu anda ülkede maske dağıtımı yapsak sadece 1 hafta popüler oluruz, sonrasında ülke maskesiz kalır" ifadelerini kullandı.

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Fransa Başbakanı'ndan son dakika corona virüsü açıklaması: “1945’ten daha kötü bir ekonomik kriz geliyor’’
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