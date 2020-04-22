Fransa Başbakanı'ndan son dakika corona virüsü açıklaması: “1945’ten daha kötü bir ekonomik kriz geliyor’’

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeni ile ülke ekonomileri ve sağlık sistemleri zor günler geçiriyor. Fransa Başbakanı Edouard Philippe ve Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran bugün korona virüs salgını ile mücadele hakkında ortak basın toplantısı düzenledi. Başbakan ve Sağlık Bakanı, Fransa'da 11 Mayıs'ta sona ermesi beklenen sokağa çıkma yasağı ve yasaktan sonrası hakkında halkı bilgilendirdi.

Fransa Tabipler Odası'nın karşı çıkmasına rağmen 11 Mayıs tarihinden itibaren okulların açılacak olması hakkında açıklama yapan Başbakan Philippe, "Okullar kademeli olarak açılacak. Her bölgede açılması söz konusu değil" ifadelerini kullanırken, ülke genelinde 11 Mayıs tarihinden itibaren toplu taşımada maske takmanın zorunlu hale getirileceğini aktardı. Başbakan, sokağa çıkma yasağının kaldırılmasının ardından her vatandaşa 1 maske dağıtmayı hedeflediklerini belirtirken, "Her vatandaşa 1 maske verilecek, sonrasında kendileri satın alabilecekler. Şu anda ülkede maske dağıtımı yapsak sadece 1 hafta popüler oluruz, sonrasında ülke maskesiz kalır" ifadelerini kullandı.