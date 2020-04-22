Fransa’da isyan yayılıyor

Fransa'nın başkenti Paris'te polisin azınlık toplumundan bir kişiyi yaralamasıyla başlayan gösteriler sürüyor. Paris'in Villeneuvela- Garenne banliyösünde önceki gece polis şiddetine karşı başlayan eylemlerin ikinci gecesinde havai fişek atan göstericilere polis biber gazıyla müdahale etti. Paris'in Nanterre ve Asnieres banliyölerinde de çöp bidonları ve araçlar ateşe verildi. Başkentin diğer banliyölerinden Aulnay-sous-Bois ve Saint-Denis'de de birçok çöp bidonu yakıldı. Göçmenler korona için alınan önölemlerin ayrımcılığa dönüştüdüğünü savunuyor.