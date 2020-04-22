İran'dan Trump'ın tehdidine sert cevap! Zorbalık etmek yerine...

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) konuşan Tuğgeneral Şikarçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Basra Körfezi ve çevresindeki ABD donanmasına ait gemilerin taciz edilmesi halinde İran güçlerine ait hücumbotların vurulmasına ilişkin talimatını değerlendirdi.

Başta donanma güçleri olmak üzere ABD askerleri arasında çok sayıda Kovid-19 vakası olduğunu hatırlatan Şikarçi, "Amerikalılar bugün başkalarına zorbalık etmek yerine tüm çabalarını koronavirüse enfekte olan askeri güçlerini kurtarmak için kullanmalıdır." dedi.

Şikarçi, "ABD bugün koronadan en çok etkilenen ülkelerden biri haline gelmiştir. ABD'li yetkililer, kendilerini kurtarmayı ve bu meseleyi çözmeyi düşünmelidir." ifadesini kullandı.

ABD donanmasına bağlı Beşinci Filo, 16 Nisan'da Devrim Muhafızları Ordusuna ait 11 sürat teknesinin, Basra Körfezi'ndeki 6 ABD gemisine tehlikeli bir şekilde yaklaşarak taciz ettiğini açıklamıştı.

İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Basra Körfezi'nde istikrarsızlığın asıl faktörü, dünyanın diğer tarafından İran'ın sınırlarına gelen ve temelsiz iddialar ortaya atan Amerikalıların işgalci ve yasa dışı varlığıdır." ifadesini kullanmıştı.

ABD Başkanı Trump ise bugün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD donanmasına, İran güçleri tarafından taciz edilmeleri halinde onları vurma emri verdiğini bildirmişti.



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