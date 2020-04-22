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'nın limanındaki İtalyan yolcu gemisinde Kovid-19 tespit edildi

'nın güneybatısındaki kentinde bakım için demirleyen İtalyan yolcu gemisi Costa Atlantica'nın 34 çalışanına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaştığı belirlendi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 22.4.2020 09:17 Güncelleme Tarihi: 22.4.2020 10:32 ABONE OL
Japonya'nın Nagazaki limanındaki İtalyan yolcu gemisinde Kovid-19 tespit edildi

Japonya'nın güneybatısındaki Nagazaki kentinde bakım için demirleyen İtalyan yolcu gemisi Costa Atlantica'nın 34 çalışanına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaştığı belirlendi.

Kyodo ajansının haberine göre, Nagazaki Valiliğinden yapılan açıklamada, içinde yolcu bulunmayan ve kentin Koyagi ilçe limanında ocak sonunda bakıma alınan yolcu gemisi mürettebatında Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, dün gemi çalışanlarından bir kişide virüs testinin pozitif çıktığı ifade edilerek bu kişiyle yakın temasta bulunduğu tahmin edilen 53 kişiye yapılan test sonucu mürettebattan 33 kişide de virüs tespit edildiği kaydedildi.

Nisan sonuna kadar limanda bakımı yapılması planlanan Costa Atlantica gemisinin yolcusu bulunmuyor.

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Japonya'nın Nagazaki limanındaki İtalyan yolcu gemisinde Kovid-19 tespit edildi
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