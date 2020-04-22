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Kenya’da onlarca kişi karantina merkezinden kaçtı

Kenya'nın başkenti Nairobi'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında kurulan karantina merkezinden onlarca kişinin firar ettiği bildirildi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 22.4.2020 10:50 Güncelleme Tarihi: 22.4.2020 11:06 ABONE OL
Kenya’da onlarca kişi karantina merkezinden kaçtı

Yerel televizyonlarda yayınlanan görüntülerde, Kenya Medikal Eğitim Koleji'nde kalan çok sayıda kişinin çantalarıyla birlikte tesisin duvarlarından atlayarak kaçtığı görüldü.

Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, sabah saatlerinde katıldığı radyo programında, hadiseyi doğrulayarak halk sağlığını tehdit eden bu kişilerin gözaltına alınacağını söyledi.

Kenyatta, tesisten kaçanların kimliğinin hükümet tarafından bilindiğine işaret etti. Yerel medyada kaçanların sayısının 50'yi bulduğu aktarıldı. Şimdiye kadar ülkede 296 kişiye virüs bulaşırken, 14 kişi de hayatını kaybetti.

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Kenya’da onlarca kişi karantina merkezinden kaçtı
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