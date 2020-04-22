Korona faşizmi

Dünya yeni yılın başından itibaren yeni tip koronavirüs salgını olan Kovid-19 ile mücadele ediyor. 11 Mart'ta pandemi ilan edilen salgın Batı'daki sınıf ayrımcılığı, sosyo-ekonomik eşitsizlik ve yabancı düşmanlığının en acı uyugulamalrını bir kez daha gözler önüne serdi. Kısa bir süre önce yapılan araştırmalarda ABD'nin Chicago kentinde salgında nedeniyle ölenlerin yüzde 72'sinin siyahiler olduğu belirlenmişti. Bu oran siyahilerin kent nüfusunun sadece üçte birini oluşturmasına rağmen ortaya çıkmıştı. Ya da bir diğer araştırmada İngiltere'de Kovid-19'a yakalanan ilk 2 bin 249 kişinin yüzde 35'inin beyaz olmadığı belirlenmişti. Batı medyasındaki haberlerde ise İngilizce BAMA (Siyahi, Asyalı ve Etnik Azınlıklar) olarak adlandırılan kişilerin salgına daha çok yakalanma ve beyazlara göre daha çok ölme nedenleri şöyle sıralandı...Uzmanlara göre beyazlarla diğer gruplar arasında hizmetlere ulaşmada büyük adaletsizlik var.Siyahiler ya da diğer gruplar sadece salgında değil normal şartlarda da sağlık hizmetlerinden faydalanamıyor.Azınlıklar çok daha az kazanıyor.Siyahilerde diyabet, kalp ve tansiyon gibi kronik hastalıklar daha yüksek.Azınlıklar, daha zor şartlar altında ve daha kalabalık ortamlarda çalışıyor.ABD Başkanı Donald Trump Kovid-19 nedeniyle, ülkesine göçü geçici süreliğine askıya alan bir kararname imzalayacağını duyurdu. Trump, "Görünmez düşmanın saldırısı altında olduğumuzu ve büyük Amerikan vatandaşlarının işlerini korumamız gerektiğini göz önüne alarak, kararnameyi imzalayacağım" dedi.ÜNYA Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünyanın henüz "en kötü durumla" karşılaşmadığı uyarısında bulundu. Salgına karşı "küresel dayanışma" çağrısını yineleyen Ghebreyesus, "Bu öyle bir virüs ki daha pek çok insan anlayabilmiş değil" dedi.