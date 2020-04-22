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Korona virüs hastasıyla temas eden Başbakan Han’a Covid-19 testi yapıldı

Geçtiğimiz hafta korona virüs testi pozitif çıkan Başkanı ile buluşan Pakistan Başbakanı Imran Han'a Covid-19 testi yapıldı.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 22.4.2020 10:40 Güncelleme Tarihi: 22.4.2020 10:45 ABONE OL
Korona virüs hastasıyla temas eden Başbakan Han’a Covid-19 testi yapıldı

Edhi Vakfı Başkanı Faysal Edhi'ye yapılan yeni tip korona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıkması üzerine, 15 Nisan'da Edhi ile bir araya gelen Pakistan Başbakanı Imran Han'a Covid-19 testi yapıldı. Faysal Edi evinde karantinaya alınırken, Han'ın testlerinin sonucu bekleniyor. Edhi ve Han'ın görüşmede eldiven ve koruyucu maske takmaması, virüsün Edhi'den Han'a bulaşma riskini daha da güçlendirdi.

Başbakanlıkta Han ile buluşan Edhi, vakfın topladığı 10 milyon Pakistan rupisini Covid-19 ile mücadelede yardım fonuna bağışlamıştı.

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Korona virüs hastasıyla temas eden Başbakan Han’a Covid-19 testi yapıldı
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