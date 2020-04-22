Mısır, Lübnan, Irak ve Tunus'ta ramazan cuma günü başlıyor

Mısır Müftüsü Şevki Allam, televizyonda yayımlanan açıklamasında, müftülüğün şeri ve ilmi komitesinin yaptığı gözlemlerde hilalin görülmediğini söyledi.

Müftü Allam, hilalin görülememesi nedeniyle ramazanın cuma günü başlayacağını ifade etti.

Irak

Irak'taki Sünni Vakfı Başkanı Saad Kambeş de Bağdat'ta İmam Azam Ebu Hanife Camisi'nde yaptığı basın toplantısında, ramazan ayının cuma günü başlayacağını söyledi.

Şiilerin ise Necef'teki dini mercilerinden ramazan ayının hangi gün başlayacağına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Lübnan

Lübnan Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamada da hilalin görülmediği ve perşembe gününün şaban ayının 30'uncu günü olduğu aktarıldı.

Açıklamada, cuma gününün ramazan ayının ilk günü olacağı belirtildi.

Tunus

Tunus Müftüsü Osman Battih, resmi televizyon kanalında yaptığı açıklamada, bu akşam yapılan gözlem sırasında hilalin görülemediğini belirtti.

Müftü Battih, böylece perşembe gününün şaban ayının 30'uncu günü olacağını, ramazanın da cuma günü başlayacağını söyledi.

Suudi Arabistan'da henüz netleşmedi

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Suudi Arabistan Yüksek Mahkemesi, salı akşamı hilalin görülemediğini açıkladı.

Ülkedeki tüm Müslümanlara perşembe akşamı hilali görmek için çaba harcama çağrısında bulunan mahkeme, ayı çıplak gözle veya dürbün aracılığıyla görenlerin en yakın mahkemeye bildirmesini ya da en yakın mahkemeye ulaşmasına yardımcı olunması için en yakın bir merkeze telefon etmesini talep etti.

Mahkemenin açıklamasında, Ummu'l-Kura Takvimine göre perşembe akşamının şaban ayının 30'uncu günü olduğu, Yüksek Mahkemenin kararına göre ise şaban ayının 29'u olduğu belirtildi.