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'da Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 200'ü geçti

'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 17 kişi artarak 209 oldu.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 22.4.2020 10:14 ABONE OL
Pakistan'da Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 200'ü geçti

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 533 kişinin daha virüse yakalanmasıyla vaka sayısı 9 bin 749'a yükseldi.

Virüsün ilk görüldüğü 26 Şubat'tan bu yana Kovid-19 tespit edilen 2 bin 156 kişinin taburcu edildiği ülkede, toplam ölü sayısı son 24 saatte hayatını kaybeden 17 kişiyle 209'a ulaştı.

Son 24 saatte 5 bin 637 testin yapıldığı ülkede, toplam test sayısı 118 bin 20 olarak açıklandı.

Ülkedeki vakaların 4 bin 328'i en kalabalık eyalet Pencap'ta görülürken, 51 kişiyle en az vaka Pakistan kontrolündeki Keşmir'de kaydedildi.

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Pakistan'da Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 200'ü geçti
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