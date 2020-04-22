Son dakika: ABD Başkanı Trump'tan İran'a tehdit: Vurun talimatı verdim...

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından çok önemli bir paylaşımda bulundu. İran'ı açık açık tehdit eden Donald Trump, "Taciz olursa vurun talimatını verdim" dedi.

TRUMP'TAN İRAN'A GÖZDAĞI

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran gemilerinin donanmalarına tacizde bulunmaları durumuna dikkat çekti. Trump paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

İran gemilerinden donanmamıza bir tehdit durumu söz konusu olursa, 'vurun, yok edin' talimatını verdim.

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