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: Başkanı Trump'tan 'a tehdit: Vurun talimatı verdim...

Başkanı 'tan açıklaması geldi. hesabından paylaşımda bulunan Trump, 'ı tehdit etti. Trump, "Gemilerimize bir taciz olursa 'vurun' talimatını verdim" dedi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 22.4.2020 15:25 Güncelleme Tarihi: 22.4.2020 15:39 ABONE OL
Son dakika: ABD Başkanı Trump'tan İran'a tehdit: Vurun talimatı verdim...

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından çok önemli bir paylaşımda bulundu. İran'ı açık açık tehdit eden Donald Trump, "Taciz olursa vurun talimatını verdim" dedi.

TRUMP'TAN İRAN'A GÖZDAĞI

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran gemilerinin donanmalarına tacizde bulunmaları durumuna dikkat çekti. Trump paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

İran gemilerinden donanmamıza bir tehdit durumu söz konusu olursa, 'vurun, yok edin' talimatını verdim.

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Son dakika: ABD Başkanı Trump'tan İran'a tehdit: Vurun talimatı verdim...
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