Son dakika: ABD'de 24 saatte 2 bin 701 kişi hayatını kaybetti

Son dakika: ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 701 artarak 45 bin 75'e yükseldi.

Toplam vaka: 819,321

Toplam ölü: 45,356

Toplam iyileşen: 83,008

BD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 701 artarak 45 bin 75'e yükseldi. Dünya genelinde Kovid-19'dan en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 37 bin 346 artışla 825 bin 306'ya çıktı. Salgında ölenlerin sayısı ise 2 bin 701 artarak 45 bin 75'e ulaştı.

ABD'yi 208 bin 389 vakayla İspanya, 183 bin 957 vakayla İtalya ve 159 bin 300 vakayla Fransa takip ediyor. Dünyadaki sıralamada ABD'deki vaka sayısının kendisinden sonra gelen 5 ülkenin toplamına neredeyse eşit olduğu dikkati çekiyor.

- NEW YORK SALGININ MERKEZİ

ABD genelinde ise New York, 258 bin 589 vaka ve 19 bin 118 can kaybıyla salgından en fazla etkilenen eyaletlerin başında geliyor. New York'u 92 bin 387 vakayla New Jersey ve 41 bin 199 vakayla Massachusetts izliyor.

Nüfusu 330 milyon civarında olan ABD'de şimdiye kadar 4 milyon 163 bin 464 kişiye Kovid-19 testi yapıldı, 75 bin 673 hasta iyileşti. Ülke genelinde 120 bin 665 kişinin de hastanelerde Kovid-19 tedavisi sürüyor.

